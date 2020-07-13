Путин уволил больше сотни человек из ЦА МВД

Распоряжение Путина было опубликовано на портале правовой информации. В документе сказано, что предельная численность сотрудников центрального аппарата МВД должна составлять не более 6 580 человек: из них сотрудников органов внутренних дел — 5 834 человека, гражданских служащих — 661 человек, иные работники — 85 человек.

Ранее, согласно указу президента России от 2011 года, максимальное количество сотрудников центрального аппарата МВД составляло 6 712 человек. По данным агентства, распоряжение главы государства коснулось только действующих полицейских. Никто из гражданских служащих или иных работников работу не потеряют.