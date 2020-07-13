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Путин уволил более 130 полицейских из центрального аппарата МВД 

Павел Тиунов и ещё 9 42 минуты назад
Путин уволил больше сотни человек из ЦА МВД
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин постановил сократить центральный аппарат МВД более, чем на 130 человек, сообщает ТАСС. Примечательно, что указ главы государства касается только полицейских и не относится к гражданским служащим.
Распоряжение Путина было опубликовано на портале правовой информации. В документе сказано, что предельная численность сотрудников центрального аппарата МВД должна составлять не более 6 580 человек: из них сотрудников органов внутренних дел — 5 834 человека, гражданских служащих — 661 человек, иные работники — 85 человек.
Ранее, согласно указу президента России от 2011 года, максимальное количество сотрудников центрального аппарата МВД составляло 6 712 человек. По данным агентства, распоряжение главы государства коснулось только действующих полицейских. Никто из гражданских служащих или иных работников работу не потеряют.
В мае, как сообщал «Рамблер», Минтруд РФ разработал законопроект, в котором содержатся новые правила увольнения россиян во время пандемии. В ведомстве считают, что в период вынужденной приостановки деятельности увольнение должно происходить по собственному желанию работника или по соглашению сторон. При этом простой предприятия, сокращение штата или перевод на неполный рабочий день учитываться не могут.
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Политика , Владимир Путин , Минтруд , МВД , ИТАР-ТАСС
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