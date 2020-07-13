Путин уволил больше сотни человек из ЦА МВД

Президент России Владимир Путин постановил сократить центральный аппарат МВД более, чем на 130 человек, сообщает ТАСС. Примечательно, что указ главы государства касается только полицейских и не относится к гражданским служащим.
Распоряжение Путина было опубликовано на портале правовой информации. В документе сказано, что предельная численность сотрудников центрального аппарата МВД должна составлять не более 6 580 человек: из них сотрудников органов внутренних дел — 5 834 человека, гражданских служащих — 661 человек, иные работники — 85 человек.
Ранее, согласно указу президента России от 2011 года, максимальное количество сотрудников центрального аппарата МВД составляло 6 712 человек. По данным агентства, распоряжение главы государства коснулось только действующих полицейских. Никто из гражданских служащих или иных работников работу не потеряют.
В мае, как сообщал «Рамблер», Минтруд РФ разработал законопроект, в котором содержатся новые правила увольнения россиян во время пандемии. В ведомстве считают, что в период вынужденной приостановки деятельности увольнение должно происходить по собственному желанию работника или по соглашению сторон. При этом простой предприятия, сокращение штата или перевод на неполный рабочий день учитываться не могут.