Впервые, как сообщал «Рамблер», о возросшей напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном стало известно 12 июля. Столкновение произошло в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха в Товузском районе Азербайджана. Представители Баку уверяют, что их боевые позиции были обстреляны армянским военными. В Ереване при этом подчеркнули, что стрельба началась в ответ на попытку азербайджанцев захватить опорный пункт, находящийся под контролем армян. В результате со стороны Азербайджана погибли четверо человек, со стороны Еревана ранено пять человек. СМИ сообщали, что вооруженное противостояние продолжилось 13 июля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Баку и Еревана и призвал их немедленно остановить стрельбу.

«Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств», — цитирует агентство слова представителя министерства иностранных дел.

При этом российский министр предостерег членов Минской группы ОБСЕ, следящих за ситуацией, от заявлений и оценок событий, которые могли бы спровоцировать новые столкновения.