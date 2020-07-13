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Москва вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт 

Павел Тиунов и ещё 10 29 минут назад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегами из Баку и Еревана призвал обе стороны немедленно прекратить огонь, сообщает РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства проявил инициативу на фоне продолжающихся боестолкновений на армяно-азербайджанской границе.
Впервые, как сообщал «Рамблер», о возросшей напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном стало известно 12 июля. Столкновение произошло в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха в Товузском районе Азербайджана. Представители Баку уверяют, что их боевые позиции были обстреляны армянским военными. В Ереване при этом подчеркнули, что стрельба началась в ответ на попытку азербайджанцев захватить опорный пункт, находящийся под контролем армян. В результате со стороны Азербайджана погибли четверо человек, со стороны Еревана ранено пять человек. СМИ сообщали, что вооруженное противостояние продолжилось 13 июля.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Баку и Еревана и призвал их немедленно остановить стрельбу.
«Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств», — цитирует агентство слова представителя министерства иностранных дел.
При этом российский министр предостерег членов Минской группы ОБСЕ, следящих за ситуацией, от заявлений и оценок событий, которые могли бы спровоцировать новые столкновения.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Баку , Ереван
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