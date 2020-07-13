Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле подтвердили намерение Путина посетить Сербию 

ИА Regnum и ещё 2 33 минуты назад
В Кремле подтвердили намерение Путина посетить Сербию
Фото: РИА Новости
Визит российского президента Владимира Путина в Сербию находится на повестке дня, но его точные сроки ещё не определены. Об этом сообщил 13 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее о намерении Путина посетить Сербию сообщила пресс-служба сербского президента Александра Вучича. Отмечалось, что визит должен состояться в октябре 2020 года.
«Точные сроки предстоит определить по дипломатическим каналам», — сказал Песков ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, Вучич пригласил Путина посетить Белград во время их встречи в Сочи в декабре 2019 года.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
ИА Regnum: последние новости
В МИД РФ призвали Баку и Ереван к сдержанности В МИД РФ призвали Баку и Ереван к сдержанности Азербайджан обозначил позицию в Минской группе ОБСЕ по конфликту с Арменией Азербайджан обозначил позицию в Минской группе ОБСЕ по конфликту с Арменией Козак ответил на заявления о возможном вхождении Донбасса в состав России Козак ответил на заявления о возможном вхождении Донбасса в состав России
Политика , Владимир Путин , Александр Вучич , ИТАР-ТАСС , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Вассерман: это военное преступление против России
Вассерман: это военное преступление против России
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:31
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение