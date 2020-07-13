В Кремле подтвердили намерение Путина посетить Сербию 

Визит российского президента Владимира Путина Сербию находится на повестке дня, но его точные сроки ещё не определены. Об этом сообщил 13 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о намерении Путина посетить Сербию сообщила пресс-служба сербского президента Александра Вучича . Отмечалось, что визит должен состояться в октябре 2020 года.

«Точные сроки предстоит определить по дипломатическим каналам», — сказал Песков ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Вучич пригласил Путина посетить Белград во время их встречи в Сочи в декабре 2019 года.