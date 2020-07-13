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Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам 

Моя Москва.онлайн и ещё 1 1 час назад
Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам
Фото: Моя Москва.онлайн
В пресс-службе Кремля сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что это произошло в ходе телефонного разговора.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля.
Согласно данным ЦИК, итоговая явка участников составила 67,97%.
При этом за принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей.
Стоит добавить, что поправки не одобрили 21,27% россиян.
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Политика , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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