Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам 

В пресс-службе Кремля сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что это произошло в ходе телефонного разговора.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля.
Согласно данным ЦИК, итоговая явка участников составила 67,97%.
При этом за принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей.
Стоит добавить, что поправки не одобрили 21,27% россиян.