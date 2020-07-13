Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам 

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Уточняется, что это произошло в ходе телефонного разговора.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля.

Согласно данным ЦИК, итоговая явка участников составила 67,97%.

При этом за принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей.

Стоит добавить, что поправки не одобрили 21,27% россиян.