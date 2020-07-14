В Госдуме назвали ответственных за крушение MH17

По его словам, все предложения о помощи в проведении расследования отвергались, поэтому текущая позиция Гааги как минимум не корректна.

«Ответственность должна нести Украина, применившая военную силу против граждан своей страны вопреки всем нормам международного права, в результате чего над территорией этой страны и был сбит малайзийский Boeing», — подчеркнул он.

Толстой отметил, что рассмотрение жалобы в ЕСПЧ может занять несколько лет, однако это не так важно, потому что принципиальная позиция российской стороны по данному делу не изменится. Он уточнил, что Россия настаивает на объективном расследовании с учётом сведений, которыми обладают все страны, и всех заключений экспертов, а представленные ранее промежуточные итоги даже у европейцев вызывают множество вопросов.

«Все попытки переложить ответственность на Российскую Федерацию ничем не закончатся — ни сейчас, ни спустя 6 или 10 лет, потому что ЕСПЧ должен руководствоваться Конвенцией о правах человека, а не политизированными трактовками и фантазиями, которые возникли в ходе так называемого «расследования», — добавил Толстой.

Зампред также обратил внимание, что обновлённая Конституция РФ включает важный пункт, согласно которому идеи разного рода международных организаций, в том случае, если они противоречат Основному закону и национальным интересам, не будут иметь силы. Поэтому различные провокационные решения имеют ничтожный вес на российской территории.

«Важно учитывать, что расследование было проведено без участия России, поэтому все попытки связать нашу страну с этой трагедией обречены на провал. Надеюсь, что суд будет объективен», — сказал он.

Толстой выразил надежду, что рано или поздно правда станет известна не только международному сообществу, но и близким погибших, передаёт «ПолитЭксперт».