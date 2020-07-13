Вице-премьер Трутнев прибыл в Хабаровск 

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в понедельник работает в Хабаровске, сообщил помощник вице-премьера Тимур Чернышев.
«Юрий Трутнев работает в Хабаровске. Запланирована работа по всему Дальнему Востоку, следующий регион — Камчатка», — сказал Чернышев, передает РИА «Новости».
Сам Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что местные власти продолжают работать и выполнять все необходимые для людей функции.
Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургалана два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».
Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.