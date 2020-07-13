Вице-премьер Трутнев прибыл в Хабаровск 

«Юрий Трутнев работает в Хабаровске. Запланирована работа по всему Дальнему Востоку, следующий регион — Камчатка», — сказал Чернышев, передает РИА «Новости».

Сам Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что местные власти продолжают работать и выполнять все необходимые для людей функции.

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургалана два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово»