Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов на свой странице во "ВКонтакте" заявил, что в ближайшие дни будут совершены первые поставки воды по новому трубопроводу Белогорск — Симферополь

По его словам, строящийся водовод будет поставлять в столицу Крыма до 50 тыс. кубометров воды в сутки. При этом Симферополь получит первые 15 тыс. кубометров в ближайшее время.