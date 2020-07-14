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Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу 

Газета.Ru и ещё 14 1 час назад
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов на свой странице во "ВКонтакте" заявил, что в ближайшие дни будут совершены первые поставки воды по новому трубопроводу Белогорск — Симферополь.
По его словам, строящийся водовод будет поставлять в столицу Крыма до 50 тыс. кубометров воды в сутки. При этом Симферополь получит первые 15 тыс. кубометров в ближайшее время.
Аксенов выразил благодарность специалистам Минобороны России, силами которых выполняются работы по прокладке трубы по временной схеме из Тайганского водохранилища в Симферополь.
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Политика , Крым наш , Сергей Аксенов , Министерство обороны , Республика Крым , Симферополь
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