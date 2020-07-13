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Путин повысил оклад госслужащих 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 22 33 минуты назад
Путин повысил оклад госслужащих
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
Документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.
«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в указе.
Индексация также коснется окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств МИД на территории РФ.
В предыдущий раз оклады госслужащих индексировались в сентябре. Повышение производилось так же — с октября.
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