Путин повысил оклад госслужащих 

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Президент Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.

Документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в указе.

Индексация также коснется окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств МИД на территории РФ.

В предыдущий раз оклады госслужащих индексировались в сентябре. Повышение производилось так же — с октября.