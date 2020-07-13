РФ озвучила позицию по скандалу с собором в Турции

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«В целом мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться», — цитирует дипломата РИА Новости.

Вместе с тем он обратил внимание на значение этого объекта с точки зрения мировой культуры и цивилизации.

10 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

По его словам, это является шагом к «строительству великой и сильной Турции».