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В МИД России оценили решение превратить собор Святой Софии в мечеть 

RT на русском 47 минут назад
РФ озвучила позицию по скандалу с собором в Турции
Фото: Reuters
Решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть является внутренним делом Турции, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«В целом мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться», — цитирует дипломата РИА Новости.
Вместе с тем он обратил внимание на значение этого объекта с точки зрения мировой культуры и цивилизации.
Германия придумала наказание за собор для Турции
10 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
По его словам, это является шагом к «строительству великой и сильной Турции».
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Политика , Сергей Вершинин , Реджеп Эрдоган , МИД , РИА Новости , Турция
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