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Россия готова войти в число мировых лидеров по цифровизации, заявил Путин 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Путин поручил запустить мощное цифровое развитие
Фото: РИА Новости
Россия в целом готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нужно шире использовать число технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров, практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. Мы в целом к этому готовы. Нужно просто торпедировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах нашей жизни: системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особо важно — в сфере ЖКХ и городского хозяйства и, конечно, продвижении новых бизнес идей для развития своего дела", — сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, может еще и чаще.
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Политика , Владимир Путин
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