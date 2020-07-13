Путин поручил запустить мощное цифровое развитие

Россия в целом готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин

"Конечно, нужно шире использовать число технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров, практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. Мы в целом к этому готовы. Нужно просто торпедировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах нашей жизни: системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особо важно — в сфере ЖКХ и городского хозяйства и, конечно, продвижении новых бизнес идей для развития своего дела", — сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, может еще и чаще.