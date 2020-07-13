Как Ермак Козака «победил», или Апгрейд Минских соглашений

На прошедшей неделе близкий к главе Офиса президента Украины телеграм-канал «Резидент» сообщил о неслыханном дипломатическом успехе Андрея Ермака: «Россия готова обсуждать отмену Особого статуса Донбасса при абгрейде (так в источнике. — Авт.) Минских соглашений». Довольно странное заявление, но, как ни странно, оно соответствует действительности

«Вице-премьер Украины Алексей Резников, он же первый заместитель руководителя украинской делегации в контактной группе, заявляет, что особый статус Донбассу не нужен, Донбасс может воспользоваться плодами проводимой в стране децентрализации. Но никто этой децентрализации, этих поправок не видел — ни в Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов, можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле, не нужен им особый статус».

Из последней фразы действительно следует, что Донбасс может отказаться от особого статуса в случае, если условия децентрализации ему понравятся. Но, как мы понимаем, не всё так просто.

Децентрализация «по-украински»

Перечитав высказывание Козака легко понять, что ключевая тут не последняя, а предпоследняя фраза — никто не видел вашей децентрализации.

Но она же давно идёт! Неужели Козак не знает об этом? Знает отлично. И знает, что ничего общего с децентрализацией «децентрализация по-украински» не имеет. Потому и говорит — вот сделаете децентрализацию, сразу приходите…

Я уже неоднократно писал и могу написать только ещё раз — то, что на Украине называется «децентрализацией», на самом деле является самой настоящей централизацией.

Суть её — в ослаблении регионального (область-район) и местного самоуправления. Ну а если самоуправление ослабляется, то что-то же должно усиливаться? Понятно, что это будет центральная власть.

По первоначальному замыслу, впервые опубликованному ещё при Ющенко, предполагалось «приблизить государственные услуги к людям», введя новый, третий уровень самоуправления — объединённые территориальные общины. Смысл заключался в том, чтобы переместить услуги, предоставляемые в районах (например — те же поликлиники и больницы) на уровень ОТГ, которых будет больше. Районы после этого можно будет укрупнить, поскольку никакого особого смысла в них не будет. Да и потребности в областях оказывались намного меньшими.

При этом ОТГ должны были получить большее финансирование — как за счёт бюджетной децентрализации, так и за счёт объединения населённых пунктов.

Схема выглядела привлекательно, хотя уже тогда были подозрения, что украинцев дурят. Так, в конечном итоге, и оказалось.

Например, в рамках медицинской реформы ресурсов для создания больницы в каждой ОТГ, естественным образом, не нашлось. Пошли путём создания госпитальных округов, не совпадающих ни со старыми, ни с новыми районами.

Создание ОТГ формально было «добровольным», но когда добровольцы иссякли — Кабмин тупо насоздавал новых ОТГ, не спрашивая мнения их жителей.

Ну и наконец — оказалось, что при объединении нескольких бедных сёл получается бедная ОТГ, которая по-прежнему зависит от централизованного финансирования. Более того, зависят от него и богатые ОТГ — потому что перераспределение финансов централизовано. После того, как у местных властей отобрали налог на землю, даже довольно крупные города (как, например, Каменское — бывший Днепродзержинск) за счёт своих ресурсов могут финансировать только деятельность собственно органов самоуправления.

Фактически административно-территориальная реформа свелась к выполнению требования МВФ сократить затраты на административную и социальную инфраструктуру — понятно, что ликвидация сельсоветов и значительной части районных структур действительно приводит к экономии. Только вот пресловутые «услуги» при этом где-то «потерялись»…

И — вишенка на торте — при формировании новых районов под давлением соседей было декларировано создание (будут ли они созданы — пока непонятно) венгерского, румынского и болгарского районов, но ни одного русского.

Как видим, когда Козак сомневается в способности Украины предложить Донбассу схему децентрализации, которая может удовлетворить Донбасс, он совершенно прав…

Децентрализация «по-мински»

Могут ли Россия и республики Донбасса действительно отказаться от особого статуса? Да могут, если все регионы Украины получат те права, которые закреплены за ОРДЛО в Минских соглашениях. В этом случае особый статус действительно утратит смысл.

Напомним, что это за права («Примечание 1» к «комплексу мер»):

— «Освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Вероятно, это должно касаться также аналогичных событий по всей территории Украины — в Харькове, Одессе, Днепропетровске и др. регионах.

— «Право на языковое самоопределение».

Очевидно, это потребует принятие закона о языках меньшинств и внесения изменений в действующие законы о языке и образовании.

— «Участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

— «Возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

— «Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Эта норма скорее останется уникальной в связи с тем, что принята она для компенсации военных разрушений. Впрочем, последствия проведения (или непроведения) общегосударственной политики в 2014-20 годах вполне можно приравнять к военным действиям. Достаточно вспомнить экологические катастрофы на Волыни и в Карпатах.

— «Содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации».

— «Создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Сейчас «народной милицией» называются вооружённые силы ЛНР и ДНР. Можно ли распространить эту норму на остальную территорию Украины — непонятно. Создание региональных армий будет иметь непредсказуемые последствия.

— «Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены».

Напомним, что Украина не может предоставить эти права и согласовать их содержание для Донбасса уже пять лет.

В общем, считать возвращение к этим же самым нормам — так себе «перемога», если честно.

P. S. : Понимают это и в ОП. Буквально через несколько часов после сообщения о «перемоге» тот же «Резидент» написал следующее:

«Наш источник в ОП сообщил, что Глава Офиса Президента настаивает на срочной встречи лидеров Нормандского формата, на которой должны решить все спорные вопросы по Донбасскому кейсу. Украина готова идти на компромисс ради мира, но без апгрейда Минских соглашений выйти из тупика не получиться (так в источнике — Авт.)».

Под «апгрейдом» Минских соглашений в Киеве понимают сначала — получение контроля над территорией республик (подразумевается — и их зачистку), а потом уже — выполнение политической части Минских соглашений.

«Париж и Берлин готовы расширить интерпретацию отдельных пунктов минского Комплекса мер, если Россия и Украина договорятся об этом между собой. То есть они поддержат украинскую линию на переписывание отдельных пунктов Минских соглашений, если с этим согласится Кремль».

В общем, «апгрейд» возможен — но на тех условиях, которые мы описали выше.