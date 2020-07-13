Путин поговорил с Эрдоганом о статусе Святой Софии 

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В свою очередь президент Турции заявил, что доступ к святыне будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан.

Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили обстановку в сирийском Идлибе.

11 июля Эрдоган заявил, что Анкара принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле турецкого народа, а не на позиции других государств.