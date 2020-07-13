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Путин поговорил с Эрдоганом о статусе Святой Софии 

Lenta.ru и ещё 3 27 минут назад
Путин поговорил с Эрдоганом о статусе Святой Софии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В свою очередь президент Турции заявил, что доступ к святыне будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан.
Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили обстановку в сирийском Идлибе.
11 июля Эрдоган заявил, что Анкара принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле турецкого народа, а не на позиции других государств.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Стамбул
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