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Эрдоган дал Путину пояснения по Святой Софии 

Мария Иванова и ещё 3 34 минуты назад
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июля провели телефонный разговор. Как сообщается на сайте Кремля, разговор состоялся по инициативе Анкары.
В ходе беседы Путин обратил внимание Эрдогана на общественный резонанс, который в России вызвали последние события вокруг храма Святой Софии в Стамбуле.
Как писал «Рамблер», Святая София была построена в VI веке как христианский храм, в 1453-1934 годах она была мечетью. Власти Турции 10 июля 2020-го отменили решение 1934 года, благодаря которому храм получил статус музея. Мусульманские богослужения в Святой Софии начнутся с 24 июля.
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В Кремле отметили, что Эрдоган дал Путину «соответствующие пояснения». Он заверил, что доступ к Святой Софии будет гарантирован для всех желающих, в том числе и для иностранцев. Также президент Турции пообещал обеспечить сохранность христианских святынь в Святой Софии.
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Политика , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Турция
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