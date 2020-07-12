Песков рассказал о реакции властей на эпидемию

Опыт «коронакризиса» властям РФ еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . По его словам, экономические трудности еще не миновали — и схожие проблемы происходят во всем мире. Тем не менее, отметил он, руководство страны работало в разгар пандемии как машина.

Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм. Такое мнение выразил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это мы можем сказать однозначно», — подчеркнул он.

Однако опыт преодоления кризисного времени еще придется проанализировать, добавил представитель Владимира Путина . По его словам, в экономическом плане «еще не все позади — нас ждут трудности впереди». В глобальном масштабе кризис также еще не закончился, отметил пресс-секретарь.

Сам президент РФ Владимир Путин считает, что Россия сможет преодолеть пандемию коронавируса и связанные с ней экономические трудности без особых потерь.

«То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», — подчеркнул российский президент.

Путин также отметил, что резервы в экономике РФ выросли за последние годы в 50 раз. При этом, добавил он, происходит диверсификация экономики, однако для этого еще многое предстоит сделать.

Он также напомнил о тяжелейшем кризисе девяностых годов — когда другие страны поставляли в Россию гуманитарную помощь, потому что «не было средств для выплаты зарплат». «Думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», — сказал Путин.

Наконец, президент предположил, что в обозримом будущем инфляция достигнет 4%-го показателя — при текущих 3% годовых. Он сравнил ситуацию с 1997 годом — когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция сохранялась на отметке 11%.

Двумя неделями ранее Путин заявил, что Россия уверенно выходит из пандемии COVID-19, неся минимальные потери. «При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, чтобы стабильный выход из пандемии продолжался и впредь. «Дай бог, чтобы так и дальше было», — подчеркнул президент РФ.

Неделей ранее он предположил, что россияне «прошли и еще проходят через суровые испытания» и сумели «выдержать их», так как «ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия». По словам Путина, эти ценности в народе сформировала российская история, и их «разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны».

26 мая российский лидер сообщил, что в стране пройден пик распространения COVID-19. «Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

Сейчас же в России наблюдается тенденция к снижению распространения вируса, ситуация вышла на плато, подтверждала глава Роспотребнадзора Анна Попова . «Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению», — отмечала глава ведомства. Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что обстановка с COVID-19 в РФ стабилизируется.

«Ситуация дает повод нам заявить, что страна перешла в период стабилизации», — заявила она.

Голикова также добавила, что медицинская система России выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия коронавируса, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались в начале.

Напомним, в мае ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) отодвинули дату завершения пандемии коронавируса в РФ. По прогнозу исследователей, распространение COVID-19 в стране может полностью прекратиться 24 августа 2020 года. В то же время власти страны не исключают второй волны COVID-19 — чтобы подготовиться к возвращению коронавируса принимаются меры по расширению коечного фонда и обеспечению больниц аппаратами искусственной вентиляции легких. Продолжаются и испытания вакцины против коронавируса.