Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной

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Крым ни при чем: Путин рассказал о кризисе в отношениях с Киевом 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений с Украиной не связано с присоединением Крыма. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
«Эта пена рано или поздно схлынет», — заявил президент по поводу недружественных отношений двух стран.
Путин также напомнил, что сначала на Украине произошел государственный переворот и власть была захвачена — в конце 2013 — начале 2014 годов.
«C этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись», — отметил президент РФ. И лишь после этого, добавил он, крымчане решили войти в состав России.
В июне Путин также заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала» Крым. «Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал он. Кроме того, политик подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».
«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», — считает Владимир Путин. «Трения» у властей РФ есть только с правящей украинской верхушкой.
«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», — сказал президент РФ, добавив, что «украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им».
В марте 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. «Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин в ответ на вопрос журналиста об «обстоятельствах возможного возвращения» полуострова.
Незадолго до этого Путин заявил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма.
«Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — говорил он.
Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 90% избирателей. Украина, США и другие страны Запада и ЕС отказались признавать российский суверенитет над Крымом.
Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.
«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — сказал Зеленский, изображая себя на встрече с российским лидером.
В декабре 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность.
В конце ноября Зеленский охарактеризовал российско-украинские отношения как весьма непростые. «С Россией у нас очень сложная ситуация. Диалог будет начат на встрече четырех лидеров „нормандской четверки“, — подчеркнул он.
За полгода до этого Путин заявил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что РФ не является агрессором.
»Россия — не агрессор и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул российский лидер, отметив важность адекватного ответа на агрессивные действия со стороны стран Запада.
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Политика , Видео , В мире , Статьи , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Владимир Путин , ЕС , ИТАР-ТАСС , Киев , Москва , Республика Крым
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