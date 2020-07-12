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Песков рассказал о кадровой политике Путина 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Песков рассказал о кадровой политике Путина
Фото: РИА Новости
Кадровая политика президента РФ Владимира Путина последовательна и призвана организовать работу таким образом, чтобы вся система была единым механизмом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы видим, что кадровая политика президента, она достаточно последовательна. И мы также с вами неоднократно слышали ответы Путина на вопрос: почему вы не увольняете этого, того, пятого, десятого. Когда он отвечает, что уволить человека легче всего, но сложнее всего организовать работу так, чтобы все работали, как слаженный механизм", — сказал Песков в интервью на канале "Россия 1".
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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