Кремль предсказал новые экономические трудности в России

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Песков: Экономические трудности еще ждут впереди 

Мир24 и ещё 26 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил слаженную работу руководства страны в вызванный коронавирусом кризис, однако, по его словам, трудности еще впереди.
Представитель Кремля подчеркнул, что самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена РФ с наименьшими возможными потерями.
«Очевидно, что все ведомства, все министерства, вся структура правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса», — отметил он.
«Мы неоднократно слышали ответы Путина на вопрос «Почему вы не увольняете этого, того, пятого, десятого?». Когда он отвечает, что уволить человека — это легче всего, но сложнее всего — это организовать работу так, чтобы все работали, как слаженный механизм», — сказал представитель Кремля телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, будут ли кадровые перестановки по итогам анализа действий в нынешних кризисных условиях.
По словам Пескова, подобный анализ еще предстоит сделать. «Тем более, что в экономическом плане еще не все позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно. Мы смотрим на глобальный масштаб кризиса», — заметил он.
Дмитрий Песков также обратил внимание на то, что Владимир Путин становится глубоким специалистом во время каждого кризиса.
«Я все время предлагаю вернуться в 2008 год, когда по мере того, как были на грани осыпания различные отрасли экономики, будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли», — напомнил он.
Говоря о ситуации с коронавирусом, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин всегда ориентировался на мнение ученых, врачей и специалистов перед тем, как сформулировать свою точку зрения. «И в основе его точки зрения именно научный подход, экспертный подход», — сказал Песков, добавив, что президент никогда не делает выводы по эмоциональным признакам.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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