Путин рассказал о плюсах детского центра «Орлёнок» 

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив детского центра «Орлёнок» с 60-летием организации.

«Отмечу, что такой насыщенный, хорошо организованный детский отдых — результат востребованного, поистине самоотверженного труда воспитателей и вожатых «Орлёнка», педагогов и медицинских работников, представителей других специальностей, их искренней, заботливой любви к своим питомцам», — говорится в поздравительном послании главы государства.

Он добавил, в «Орлёнке» всегда много важных и интересных дел, в том числе культурных и спортивных программ, фестивалей, походов и встреч с приглашёнными гостями, среди которых бывают как политики, так и спортсмены и артисты.