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Путин рассказал о плюсах детского центра «Орлёнок» 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Путин рассказал о плюсах детского центра «Орлёнок»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив детского центра «Орлёнок» с 60-летием организации.
«Отмечу, что такой насыщенный, хорошо организованный детский отдых — результат востребованного, поистине самоотверженного труда воспитателей и вожатых «Орлёнка», педагогов и медицинских работников, представителей других специальностей, их искренней, заботливой любви к своим питомцам», — говорится в поздравительном послании главы государства.
Он добавил, в «Орлёнке» всегда много важных и интересных дел, в том числе культурных и спортивных программ, фестивалей, походов и встреч с приглашёнными гостями, среди которых бывают как политики, так и спортсмены и артисты.
В начале июня гендиректор «Орлёнка» Александр Джеус оценил перспективы открытия детских лагерей в России.
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Политика , Александр Джеус , Владимир Путин
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