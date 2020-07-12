Путин объяснил встречи с жителями затопленного Тулуна 

Глава государства должен уметь принимать глобальные решения, но не менее важна работа с каждым конкретным человеком — тем более, если люди рассчитывают на него как на последнюю инстанцию, заявил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом он прокомментировал свои встречи с жителями затопленного Тулуна.

"Если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства, значит, нужно делать это, тем более, что люди надеются на помощь как на последнюю инстанцию. Если уж удаётся встретиться с главой государства, надо отвечать этим запросам и требованиям. На самом деле, это не менее важно, на мой взгляд, чем решение каких— то глобальных вопросов", — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что глава государства должен уметь работать с большими данными, уметь принимать кардинальные решения по важнейшим вопросам страны. "Но не менее важно — работа с каждым конкретным человеком", — добавил президент.

В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.