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«Еще бы в цель попадали»: Захарова — о словах Трампа про новые ракеты 

Вечерняя Москва и ещё 9 2 часа назад
«Еще бы в цель попадали»: Захарова о ракетах Трампа
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Российская сторона не перестает удивляться разработкам Соединенных Штатов Америки в военной сфере. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала сообщение СМИ, в котором приводятся слова президента США Дональда Трампа о том, что на стадии разработки у Вашингтона «есть много интересного». Как пояснил глава Белого дома, у Штатов есть «ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета».
— Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали, — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что в Москве помнят, «что стало с „прекрасными, новыми и умными ракетами“ в 2018 году».
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Политика , Азия , В мире , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , США
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