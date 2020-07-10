«Еще бы в цель попадали»: Захарова о ракетах Трампа

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Таким образом дипломат прокомментировала сообщение СМИ, в котором приводятся слова президента США Дональда Трампа о том, что на стадии разработки у Вашингтона «есть много интересного». Как пояснил глава Белого дома, у Штатов есть «ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета».

— Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в Москве помнят, «что стало с „прекрасными, новыми и умными ракетами“ в 2018 году».