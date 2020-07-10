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Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2» 

ТАСС 37 минут назад
Официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова своего представителя в контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотра минских соглашений, или это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу. Об этом заявил в пятницу помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя высказывания вице-премьера Украины, заместителя главы украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова.
Вице-премьер Украины назвал "Минск" неактуальными
"Мы не перестаем удивляться, когда с завидным постоянством слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются, — сказал он на встрече с журналистами. — Хотя в нашем, да и в общепринятом в мире понимании любые публичные высказывания вице-премьера, министра, других должностных лиц — это и есть официальная позиция государства".
"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и из минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, — сказал он на встрече с журналистами. — Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года", — подчеркнул Дмитрий Козак.

Помощь Донбассу

Россия в случае выхода Украины из минских соглашений продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу, добавил Козак.
"Мы продолжим оказывать посильную гуманитарную поддержку жителям Донбасса во избежание гуманитарной катастрофы, которая была бы неизбежна после введения полной экономической блокады со стороны Украины", — сказал он, отвечая на вопрос о действиях Москвы в случае выхода Киева из минского процесса.
В четверг Резников заявил, что минские соглашения "сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности".
"Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях — 2014-2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти минские соглашения", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
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Политика , Видео , Дмитрий Козак , Алексей Резников , Администрация Президента РФ , Киев
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