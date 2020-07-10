Путин провел совещание Совбеза 

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«Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины (…) Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Также на совещании обсуждалась ситуация в Ливии. Была подчеркнута безальтернативность мирного урегулирования в стране.

«В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, проходило обсуждение социально-экономической внутрироссийской повестки.

В четверг президент Владимир Путин анонсировал совещание по национальным проектам России. Оно запланировано на понедельник, 13 июля.