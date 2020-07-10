Путин провел совещание Совбеза 

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины (…) Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — приводит слова Пескова РИА «Новости».
Также на совещании обсуждалась ситуация в Ливии. Была подчеркнута безальтернативность мирного урегулирования в стране.
«В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244», — уточнил представитель Кремля.
Кроме того, проходило обсуждение социально-экономической внутрироссийской повестки.
На совещании присутствовали спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред председателя СБ России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В четверг президент Владимир Путин анонсировал совещание по национальным проектам России. Оно запланировано на понедельник, 13 июля.