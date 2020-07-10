Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин провел совещание Совбеза 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин провел совещание Совбеза
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины (…) Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — приводит слова Пескова РИА «Новости».
Также на совещании обсуждалась ситуация в Ливии. Была подчеркнута безальтернативность мирного урегулирования в стране.
«В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244», — уточнил представитель Кремля.
Кроме того, проходило обсуждение социально-экономической внутрироссийской повестки.
На совещании присутствовали спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред председателя СБ России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В четверг президент Владимир Путин анонсировал совещание по национальным проектам России. Оно запланировано на понедельник, 13 июля.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT На Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в Крым На Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в Крым
Комментарии 1
Политика , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Сергей Иванов , Сергей Нарышкин , Владимир Колокольцев , Сергей Лавров , Александр Бортников , Николай Патрушев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , Совбез ООН , Госдума , Совет Федерации , Совет безопасности РФ , МВД , РИА Новости , Киев , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Джиган официально признан психбольным
Джиган официально признан психбольным
Раскрыты доходы Фургала
Раскрыты доходы Фургала
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение