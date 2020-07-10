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Лавров нашел преувеличения в книге Болтона 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Лавров нашел преувеличения в книге Болтона
Фото: ТАСС
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не читал книгу экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона. Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом он знаком с описанием отдельных сюжетов. По его мнению, некоторые эпизоды в работе Болтона явно приукрашены.
Лавров также отметил, что в США практически каждый человек, который проработал хотя бы немного на государственной должности, пишет книгу.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров. 23 июня состоялся выход работы Болтона.
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Политика , США , Джон Болтон , Сергей Лавров , Администрация Президента РФ , МИД
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