Лавров нашел преувеличения в книге Болтона 

При этом он знаком с описанием отдельных сюжетов. По его мнению, некоторые эпизоды в работе Болтона явно приукрашены.

Лавров также отметил, что в США практически каждый человек, который проработал хотя бы немного на государственной должности, пишет книгу.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.