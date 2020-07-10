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Россия предложила Японии концептуальные основы мирного договора 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Россия предложила Японии мир без Курил
Фото: РИА Новости
Москва предложила официальному Токио базу для заключения мирного договора, однако японская сторона пока не дала ответа на эту российскую инициативу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном научно-практическом форуме «Примаковские чтения».
Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что соглашение должно отвечать современным реалиям и охватывать множество аспектов двусторонней и глобальной повестки.
«Мы концептуальные основы [мирного] договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются конкретно на такую концепцию. В основе всего, что должно определять наши дальнейшие отношения, лежит проблема времен итогов Второй мировой войны», — передает ТАСС слова Лаврова.
По его словам, Россия не договаривалась с Японией о заключении мирного договора после решения территориального вопроса.
«Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года», — передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Как подчеркнул министр, в основе всего, что должно определять дальнейшие отношения России и Японии, лежит проблема итогов Второй мировой войны.
«Японские официальные лица многократно заявляли, что итоги Второй мировой войны они признают, за исключением итогов в отношении Южных Курильских островов или, как они их называют, Северных территорий. Это неправовая позиция. Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нем есть статья 107, которая гласит, что все, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению», — отметил Лавров.
Напомним, в начале июля губернатор Хоккайдо призвал активизировать переговоры с Россией по Курилам.
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Комментарии 2
Политика , Сергей Лавров , МИД , ООН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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