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Песков ответил на вопрос, как Путин относится к гомофобии 

Газета.Ru и ещё 16 1 час назад
Песков рассказал об отношении Путина к гомофобии
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении главы государства к гомофобии и гомофобным высказываниям в его присутствии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По словам Пескова, Путин отвергает предположения, что со стороны государства. имеются какие-то репрессивные настроения в этой области. Но при этом президент не забывает о национальных устоях.
"В некоторых национальных республиках исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться", — отметил пресс-секретарь политика.
В целом, как уточнил Песков, Путин нетерпимо относится к перегибам.
В прошлом году Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.
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Политика , Дмитрий Песков , Газета.Ru
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