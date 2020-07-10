Кремль оценил запись беседы Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может судить об аутентичности опубликованной в интернете записи якобы разговора Владимира Путина и украинского президента Петра Порошенко в 2015 году. Об этом представитель Кремля заявил в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о достоверности опубликованной депутатом Верховной рады Андреем Деркачем аудиозаписи якобы беседы Путина и Порошенко.

"Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, — подчеркнул он. — Я также не могу ничего сказать об аутентичности этой записи".

Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков подчеркнул: "Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению". Он добавил, что ему неизвестно о телефонных разговорах Путина и Порошенко, в которых бы звучали такие поздравления.