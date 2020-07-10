Кремль оценил запись беседы Путина и Порошенко

Пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову не известно, чтобы 30 апреля 2015 года между Путиным и бывшим президентом Украины Петром Порошенко мог иметь место телефонный разговор. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил сам Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал запись разговора Путина с Порошенко от 30 апреля 2015 года. На ней, в частности, Порошенко высмеял то, что западные партнеры Украины считают возможность введения миротворцев в Донбасс российской ловушкой, а Путин признался, что не знает, как официально называется праздник Первого мая, и назвал Украину интересной и красивой страной.
«Мне не известно о том, что такой разговор мог иметь место», — заявил сегодня Песков.
Также он признался, что ничего не может сказать о подлинности записи, которую опубликовал Деркач. Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что ему не известно, поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России 12 июня 2014 года по телефону, а протокольно предусмотренным посланием — точно не поздравлял.