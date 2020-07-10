Кремль оценил запись беседы Путина и Порошенко

Вчера, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал запись разговора Путина с Порошенко от 30 апреля 2015 года. На ней, в частности, Порошенко высмеял то, что западные партнеры Украины считают возможность введения миротворцев в Донбасс российской ловушкой, а Путин признался, что не знает, как официально называется праздник Первого мая, и назвал Украину интересной и красивой страной.

«Мне не известно о том, что такой разговор мог иметь место», — заявил сегодня Песков.

Также он признался, что ничего не может сказать о подлинности записи, которую опубликовал Деркач. Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что ему не известно, поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России 12 июня 2014 года по телефону, а протокольно предусмотренным посланием — точно не поздравлял.