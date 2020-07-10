Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль прокомментировал запись разговора Путина и Порошенко 

Артём Кульша 57 минут назад
Кремль оценил запись беседы Путина и Порошенко
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову не известно, чтобы 30 апреля 2015 года между Путиным и бывшим президентом Украины Петром Порошенко мог иметь место телефонный разговор. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил сам Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал запись разговора Путина с Порошенко от 30 апреля 2015 года. На ней, в частности, Порошенко высмеял то, что западные партнеры Украины считают возможность введения миротворцев в Донбасс российской ловушкой, а Путин признался, что не знает, как официально называется праздник Первого мая, и назвал Украину интересной и красивой страной.
«Мне не известно о том, что такой разговор мог иметь место», — заявил сегодня Песков.
Также он признался, что ничего не может сказать о подлинности записи, которую опубликовал Деркач. Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что ему не известно, поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России 12 июня 2014 года по телефону, а протокольно предусмотренным посланием — точно не поздравлял.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Комментарии 21
Политика , Андрей Деркач , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Путин , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выявить бессимптомный коронавирус по голосу
Как выявить бессимптомный коронавирус по голосу
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Раскрыты доходы Фургала
Раскрыты доходы Фургала
Видео
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение