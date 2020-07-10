Песков оценил работу зарубежной разведки против РФ

Иностранные разведки ведут активную работу на территории РФ , но им противостоит российская контрразведка. При этом в России отсутствует шпиономания, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории Российской Федерации, они днем и ночью работают против российских госслужащих, против сотрудников спецслужб", — констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу. Он подчеркнул, что "так же не дремлет [российская] контрразведка, которая противодействует деятельности" иностранных спецслужб.

"По сравнению, например, с Европой и с Америкой в России отсутствует шпиономания", — уверен Песков.

Он не знает, действительно ли наблюдается рост числа дел о шпионаже в РФ. "Эти дела фигурировали на повестке дня в течение пары десятилетий, я это точно помню, не знаю, стало ли их сейчас больше или не больше", — сказал пресс-секретарь главы государства. Резонанс дел о шпионаже он связал с большей открытостью: "Резонанс в разных областях за последние годы я бы больше объяснял ростом общей открытости, ростом новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации". "Это [дела о шпионаже] было всегда", — констатировал Песков.