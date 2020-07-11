Раскрыта судьба Курил после изменения Конституции

Япония намерена продолжать попытки получить от России южные Курилы, несмотря на поправки к российской конституции и законопроекты, не допускающие отчуждения части территории государства, хотя для Токио делать это будет сложнее, заявили опрощенные РИА японские официальные лица и эксперты.

Как сообщалось ранее, в России подготовлены для рассмотрения Госдумы поправки в КоАП, УК и УПК с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий, что обратило на себя внимание со стороны Японии, которая добивается передачи ей южных Курил, которые японцы называют "северными территориями".

"На японо-российском саммите в Сингапуре в ноябре 2018 года достигнута договоренность ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации Японии и СССР от 1956 года", — сказал на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию японский сенатор Мунэо Судзуки, известный своими усилиями по улучшению отношений между двумя странами.

По его словам, "нужно двигаться вперед, опираясь на эту договоренность".

В 1956 году бывший СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии южнокурильских островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба двух других островов — Кунашира и Итурупа, на которые претендует Япония, — не затрагивалась.

В Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ в Токио сообщили о договоренности ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума обратил внимание на то, что нынешние поправки к Конституции России, не допускающие уступок территорий, включают слова "за исключением демаркации границ". Асадзума заявил РИА Новости, что "именно это теперь послужит единственным главным ключом, открывающим возможность для продолжения японо-российских переговоров".

"Правительству двух стран для реализации приоритетных проектов остается лишь строить отношения, обоюдно проявляя свою мудрость. К примеру, в 12 национальных проектах российского правительства и восьми пунктах плана экономического сотрудничества, предложенным премьер-министром Абэ, есть много важных моментов. Теперь от обеих сторон требуется серьезно обсудить оба курса и договориться о конкретных проектах сотрудничества", — полагает Асадзума.

Автор нескольких книг о России, бывший профессор токийского Университета Софии Тосихико Уэно заявил РИА Новости, что из-за поправок в российском законодательстве, запрещающих уступку территорий страны, "в общественном мнении Японии усилилось негативное настроение относительно последующих японо-российских отношений, а также возможности заключения мирного договора".

С другой стороны, отметил эксперт, поскольку в конституции сказано, что не допускаются действия по отчуждению территории России за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами, правительство и МИД Японии реагирует невозмутимо.

"Но думаю, они понимают, что возвратить северные территории будет сложнее, чем раньше", — подчеркнул ученый.

Таким образом, он полагает, что включение в конституцию России "запрета на отчуждение территории" страны может "оказать негативное влияние на японо-российские отношения и переговоры о заключении мирного договора".

"Если президент Путин и МИД России хотят продвигать переговоры о заключении мирного договора с Японией, им необходимо ясно заявить, что переговоры о заключении мирного договора между Японией и Россией ведутся не для уступки территорий, а для демаркации японо-российской границы", — считает Тосихико Уэно.

МИД Японии со своей стороны воздержался от комментариев по этому поводу.

"Мы всегда проявляем интерес и пристально следим за тенденциями в России, включая ее внутреннюю и внешнюю политику, но хотели бы воздержаться от комментариев", — заявили РИА новости в японском внешнеполитическом ведомстве.

"Так или иначе, правительство Японии будет и впредь придерживаться основного курса на урегулирование территориальной проблемы и заключения мирного договора", — обещает МИД Японии.