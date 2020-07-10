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Шойгу может посетить Индию до конца года 

ТАСС 56 минут назад
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу может посетить Индию до конца года, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.
"Мы видим высокий потенциал военно-технического сотрудничества. До конца года ожидаем визит министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Индию для участия в следующем заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", — сказал посол в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией является одним из важнейших столпов особо привилегированного стратегического партнерства между странами.
Посол отметил, что более 60-70% оружия, которым оснащены вооруженные силы Индии, — российского производства, а "Россия также является очень важным партнером в сфере производства оборонных изделий в Индии в рамках программы Make in India".
Он подчеркнул, что индийская сторона во время визита министра обороны Раджнатха Сингха в Москву на Парад Победы получила заверения "не только в выполнении обязательств по текущим договорам, но и в том, что эти обязательства будут выполнены в более короткие сроки". "Те заверения, которые были получены в ходе визита в Москву, нас полностью удовлетворили", — добавил он.
Учения войск РФ "Кавказ-2020"
Индия планирует принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Казвказ-2020", сообщил посол Индии в России.
"В течение следующих шести месяцев мы ожидаем, что Индия примет участие в учениях "Кавказ-2020", а также в ежегодных учениях "Индра", — сказал посол в интервью газете "Красная звезда".
Он отметил, что международные учения являются важным элементом военного сотрудничества двух стран.
"Однако из-за пандемии коронавируса некоторые из них были отложены или адаптированы под новые условия.
Впрочем, в 2021 году привычный режим проведения подобных мероприятий будет возобновлен", — заключил дипломат.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что к учениям "Кавказ-2020" планируется привлечь группировки из шести стран, в том числе государств — членов ШОС и ОДКБ. Стратегические учения запланированы на сентябрь.
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Комментарии
Политика , Армия , Сергей Шойгу , ШОС , Индия
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