В ГД предложили лишить аккредитации журналистов NYT и FT

В связи с публикациями в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике можно было бы лишить аккредитации в РФ отдельных журналистов, считает глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. В Госдуме также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ.

"Коротко скажу по событиями, по фейкам, которые мы зафиксировали в период болезни, коронавирусной инфекции. Помните, были выступления двух уважаемых американской и английской газет — New York Times и Financial Times о том, что у нас государство занижает данное количество смертей? Мы тут же подхватили эту информацию, направили ее в МИД с тем, чтобы МИД мог отреагировать должным образом на фейки по этому поводу", — сказал Пискарев на заседании комиссии ГД.

"Мы также отреагировали на сообщения американского СМИ "Радио свобода", которое обвинило наших врачей в том, что они занимаются эвтаназией по отношению к больным, то есть фактически обвинили наших врачей в убийстве. То есть до такой степени даже доходят фейки. Какая цель? Понятно, спровоцировать панику и возбудить у людей недовольство действиями власти, так я понимаю", — подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что информацию об этих публикациях направили в Генпрокуратуру . "Я так понимаю, Генпрокуратура проинформировала Роскомнадзор ", — дополнил он.

"В МИД мы обратились тоже, принять меры реагирования, поскольку мы исходили из чего? Лишить там аккредитации газету — это в целом полностью, наверно, не так просто, и сложно, и нет необходимости. Но отдельных журналистов, которые грязь льют, ну ложь откровенную, нельзя же их постоянно терпеть", — заявил Пискарев.

Он также отметил, что в комиссии проанализировали ситуацию и пришли к выводам, что и ранее одни и те же издания публиковали недостоверную информацию об РФ накануне Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу.