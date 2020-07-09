Мишустина рассмешила шутка про татаро-монгольское иго

«Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — сказал Перекопский. Сравнение, по всей видимости, показалось удачным и Мишустину, и президенту Татарстана Рустаму Минниханову, оба они посмеялись.

Перекопский добавил, что сложившаяся ситуация мешают развитию IT-индустрии во всем мире, «но особенно у нас, потому что вся эта армия талантливой молодежи как раз сконцентрирована где-то в этом регионе».