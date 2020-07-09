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Представитель Telegram рассмешил Мишустина шуткой про татаро-монгольское иго 

Lenta.ru 25 минут назад
Мишустина рассмешила шутка про татаро-монгольское иго
Фото: РИА Новости
Вице-президент Telegram Илья Перекопский выступил на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Казани. Как следует из видео, опубликованного Telegram-каналом RIA_Kremplinpool, он пошутил о том, что Кремниевая долина похожа на татаро-монгольское иго.
«Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — сказал Перекопский. Сравнение, по всей видимости, показалось удачным и Мишустину, и президенту Татарстана Рустаму Минниханову, оба они посмеялись.
Перекопский добавил, что сложившаяся ситуация мешают развитию IT-индустрии во всем мире, «но особенно у нас, потому что вся эта армия талантливой молодежи как раз сконцентрирована где-то в этом регионе».
Ранее создатель Telegram Павел Дуров возмутился тем, что Apple и Google собирают с разработчиков приложений комиссию в размере 30 процентов от прибыли. По его мнению, компании дважды эксплуатируют создателей программ и собирают налог со всего человечества.
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Комментарии 1
Политика , Рустам Минниханов , Михаил Мишустин , Павел Дуров , Илья Перекопский , Apple , Google , Казань , Республика Татарстан
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