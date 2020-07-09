МИД подготовил меры из-за флага ЛГБТ на посольствах

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов сказал, что министерство иностранных дел России подготовило материал с позицией ведомства относительно действий посольств США и Британии, вывесивших флаг ЛГБТ-сообщества на своих посольствах в Москве , а также предприняты меры, в том числе в юридической плоскости.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит обращение в МИД РФ по поводу появления флагов ЛГБТ на домах посольств США и Британии в Москве, сообщил глава комиссии Василий Пискарев . Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой попросил главу думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василия Пискарева дать оценку действиям американской и британской дипмиссий, вывесивших флаг ЛГБТ-сообщества на своих посольствах в Москве, а также оценить слова посла Канады в России о вреде поправок в конституцию, которые можно расценить как попытку давления на свободное волеизъявление граждан.

"Безусловно, ваше (Пискарева — ред.) обращение рассмотрено. Поднятые Петром Олеговичем (Толстым) вопросы тщательно проработаны на междепартаментском уровне. МИД на данный момент подготовлен обстоятельный материал, в котором отражена официальная позиция министерства, а также предприняты в этой связи меры, в том числе в юридической плоскости", — сказал Тимохов на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Я хотел бы, пользуясь возможностью, также отметить, что мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с комиссией и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем. Материалы, о которых я говорил сейчас, я передам в комиссию", — добавил он.

При этом Тимохов не уточнил, какова позиция ведомства и какие предприняты меры.

Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ". Позднее флаг ЛГБТ на своем здании вывесило и посольство Великобритании в российской столице. Толстой в своем обращении пишет, что действия посольств США и Британии носят политический характер.