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Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования
Фото: ЦИК РФ
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила РИА Новости, что для решения о возможности проведения двух-трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму этой осенью изменений в закон не потребуется.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. В четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова сообщила, что ЦИК обсуждает возможность проведения голосования на осенних выборах в течение двух-трех дней.
"Мы сейчас имеем возможность определенным образом изменить порядок голосования, это касается ближайших региональных выборов. И здесь не нужно никаких изменений в закон. Нам законодатель дал такое право, когда была принята поправка в избирательное законодательство, которая предоставляет Центральной избирательной комиссии в зависимости от разных обстоятельств, в частности, в ситуации с пандемией, вносить определенные изменения и определять порядок голосования", — сказала Памфилова.
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Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Госдума , Центризбирком России , РИА Новости
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