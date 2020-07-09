Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования 

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила РИА Новости, что для решения о возможности проведения двух-трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму этой осенью изменений в закон не потребуется.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. В четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова сообщила, что ЦИК обсуждает возможность проведения голосования на осенних выборах в течение двух-трех дней.
"Мы сейчас имеем возможность определенным образом изменить порядок голосования, это касается ближайших региональных выборов. И здесь не нужно никаких изменений в закон. Нам законодатель дал такое право, когда была принята поправка в избирательное законодательство, которая предоставляет Центральной избирательной комиссии в зависимости от разных обстоятельств, в частности, в ситуации с пандемией, вносить определенные изменения и определять порядок голосования", — сказала Памфилова.