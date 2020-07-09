Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва призвала к скорейшим переговорам с Прагой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 39 минут назад
Москва призвала к скорейшим переговорам с Прагой
Фото: РИА Новости
Россия выступает за скорейшее проведение консультаций с Чехией по вопросам двусторонней повестки, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Российская сторона с целью урегулирования возникших проблем в двусторонних отношениях (с Чехией) изначально выступила за проведение таких консультаций. Нашему послу в Праге давно даны все необходимые полномочия, о чем партнеры неоднократно официально уведомлялись и мы об этом говорили публично и публично призывали активизировать диалог со стороны Чехии», — цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, российская сторона подтверждает готовность к диалогу на уровне заместителей глав МИДов стран. Дипломат объяснила, что такая встреча в ближайшее время не может состояться из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.
«Именно поэтому мы призываем чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных наших стран», — сказала Захарова.
Ранее в Чехии заявили об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.
При этом чешская сторона выразила заинтересованность в двусторонних консультацией с Россией.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Депутат Рады обнародовал запись «переговоров» Путина и Порошенко Депутат Рады обнародовал запись «переговоров» Путина и Порошенко Козак рассказал о «театре абсурда» в переговорах с Украиной по Донбассу Козак рассказал о «театре абсурда» в переговорах с Украиной по Донбассу Бабченко объявили террористом в России Бабченко объявили террористом в России
Комментарии
Политика , Иван Сафронов , Мария Захарова , МИД , Роскосмос , РИА Новости , Москва , Прага , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата первого за шесть лет запуска спутника «Глонасс»
Названа дата первого за шесть лет запуска спутника «Глонасс»
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
Мяч с автографами Путина и Трампа выставили на продажу
Мяч с автографами Путина и Трампа выставили на продажу
В Германии рассказали о российском «Прометее»
В Германии рассказали о российском «Прометее»
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение