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Россияне отреагировали на расторжение Украиной меморандума с РФ 

Лера Букина 1 час назад
Россияне отреагировали на расторжение Украиной меморандума с РФ
Фото: РИА Новости
Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Им был адресован вопрос: «Лично вас расстроила новость о расторжении Украиной меморандума о сотрудничестве с РФ в борьбе с терроризмом?».
Как показала статистика исследования, 59% респондентов не были огорчены данной новостью, поскольку для них данное решение было ожидаемым.
27% опрошенных проявили незаинтересованность в данном вопросе.
Однако 14% россиян признались в том, что эта новость их расстроила. Они объяснили свой ответ тем, что у Украины, по их мнению, появится больше оснований обвинять Россию в экстремизме. Они считают, что украинская сторона обязательно воспользуется ситуацией, чтобы нанести удар по России.
В опросе приняли участие 5229 человек.
Правительство Украины на вчерашнем заседании прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.
Украинская сторона выразила уверенность, что отказ от меморандума, подписанного в июле 2012 года в Ялте, позволит создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины».
Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинская сторона проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена оставить только минимум, необходимый для защиты прав граждан. По его словам, из 453 подписанных ранее двусторонних соглашения к июню 2020 года осталось 300.
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Политика , Правительство Украины
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