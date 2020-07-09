Россияне отреагировали на расторжение Украиной меморандума с РФ 

Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Им был адресован вопрос: «Лично вас расстроила новость о расторжении Украиной меморандума о сотрудничестве с РФ в борьбе с терроризмом?».

Как показала статистика исследования, 59% респондентов не были огорчены данной новостью, поскольку для них данное решение было ожидаемым.

27% опрошенных проявили незаинтересованность в данном вопросе.

Однако 14% россиян признались в том, что эта новость их расстроила. Они объяснили свой ответ тем, что у Украины, по их мнению, появится больше оснований обвинять Россию в экстремизме. Они считают, что украинская сторона обязательно воспользуется ситуацией, чтобы нанести удар по России.

В опросе приняли участие 5229 человек.

Правительство Украины на вчерашнем заседании прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.

Украинская сторона выразила уверенность, что отказ от меморандума, подписанного в июле 2012 года в Ялте, позволит создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины».

Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинская сторона проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена оставить только минимум, необходимый для защиты прав граждан. По его словам, из 453 подписанных ранее двусторонних соглашения к июню 2020 года осталось 300.