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Россия подготовила новую резолюцию в СБ ООН по САР 

RT на русском и ещё 10 14 минут назад
Россия подготовила новую резолюцию в СБ ООН по САР
Фото: РИА Новости
Россия подготовила новый проект резолюции о продлении действия одного КПП на границе Сирии с Турцией для доставки гуманитарной помощи в САР.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
Отмечается, что Россия подготовила новый проект резолюции, «которая позволит осуществлять трансграничную поставку гуманитарной помощи в Идлиб… через контрольно-пропускной пункт „Баб-эль-Хава“ в течение одного года».
Полянский пояснил, что через этот КПП проходит более 85% всех гуманитарных операций.
Он отметил, что оставшаяся доля гуманитарных операций может быть перенаправлена через этот погранпереход и через линию фронта, учитывая изменения «на земле», в частности уменьшение зоны деэскалации на 30%.
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.
Позднее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, предлагающий оставить один погранпереход на границе Сирии для доставки гуманитарной помощи.
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Комментарии
Политика , Санкции , протесты Франция , Безопасность , Война в Сирии , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Сирия , Турция
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