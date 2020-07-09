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Памфилова предложила Путину провести выборы в сентябре в течение 2–3 дней 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Памфилова предложила Путину провести выборы по-новому
Фото: ТАСС
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трех дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам к Конституции.
По итогам социологического исследования оказалось, что людям очень понравились те процедуры. Может, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы обеспечить безопасность, может, два или три дня, может, ещё какие-то меры, — предложила Памфилова Путину.
Ответа от главы государства не последовало. Президент лишь поинтересовался у главы ЦИК, нужна ли ей какая-то «помощь или поддержка» в подготовке к выборам.
Ну, пока справляемся сами. Надеюсь, что справимся. Если что-то понадобится, у меня с вами прямой телефон, обращусь, — пообещала Памфилова.
13 сентября в России пройдут выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов 11 региональных парламентов.
По результатам опроса ВЦИОМ, многодневное голосование позитивно оценили 64% респондентов и 72% тех, кто сам голосовал.
Многодневное голосование является экзотикой для большинства стран мира. В ситуации, когда избирательные участки работают больше одного дня, значительно затрудняется процедура контроля за законностью процесса, отмечают эксперты и правозащитники. Необходимость недельного голосования по вопросу поправок к Конституции объяснялась безопасностью в условиях эпидемии.
Ранее с призывом обсудить распространение на обычные выборы этой практики выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу не поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета, писал NEWS.ru.
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Комментарии 5
Политика , Валентина Матвиенко , Элла Памфилова , Сергей Миронов , Владимир Путин , Справедливая Россия , Совет Федерации , Центризбирком России , ВЦИОМ
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