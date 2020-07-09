Памфилова предложила Путину провести выборы по-новому

По итогам социологического исследования оказалось, что людям очень понравились те процедуры. Может, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы обеспечить безопасность, может, два или три дня, может, ещё какие-то меры, — предложила Памфилова Путину.

Ответа от главы государства не последовало. Президент лишь поинтересовался у главы ЦИК, нужна ли ей какая-то «помощь или поддержка» в подготовке к выборам.

Ну, пока справляемся сами. Надеюсь, что справимся. Если что-то понадобится, у меня с вами прямой телефон, обращусь, — пообещала Памфилова.

13 сентября в России пройдут выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов 11 региональных парламентов.

По результатам опроса ВЦИОМ , многодневное голосование позитивно оценили 64% респондентов и 72% тех, кто сам голосовал.

Многодневное голосование является экзотикой для большинства стран мира. В ситуации, когда избирательные участки работают больше одного дня, значительно затрудняется процедура контроля за законностью процесса, отмечают эксперты и правозащитники. Необходимость недельного голосования по вопросу поправок к Конституции объяснялась безопасностью в условиях эпидемии.