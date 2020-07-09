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Медведев рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Медведев рассказал о своей самоизоляции
Фото: globallookpress.com
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.
«Как и многие другие граждане нашей страны: с одной стороны, работал, обязанности заместителя председателя Совета безопасности исполнял. С другой стороны, мне приходилось проводить довольно много времени дома, что на самом деле, наверное, для семьи не самое плохое», — заявил он в беседе с kp.ru.
Как отметил Медведев, он проводил совещания, встречался с коллегами, но в значительной степени общение было по видеосвязи, которая имеет и преимущества, и определённые недостатки, поскольку в некоторых случаях требуется непосредственный личный контакт.
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Политика , Дмитрий Медведев , Комсомольская правда
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