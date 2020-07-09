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Жириновский знал об уголовном деле Фургала заранее. Инсайд источника, предсказавшего арест чиновника 

Ura.Ru 29 минут назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был ознакомлен с частью материалов уголовного дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (также является членом ЛДПР). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству партии, который еще в мае предсказал URA.RU арест Фургала.
«Жириновскому показывали часть материалов за несколько недель до ареста, чтобы продемонстрировать, что дело не политическое и основания для его возбуждения действительно есть», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что тогда Жириновский согласился с резонностью возбуждения уголовного дела.
Резкое выступление Жириновского в поддержку Фургала инсайдер объяснил тем, что губернатор имеет большое влияние в партии.
«Естественно, сейчас нельзя отрекаться от Фургала, это негативно скажется на рейтинге партии», — объяснил собеседник агентства.
Он предположил, что усилия руководства ЛДПР по поддержке арестованного губернатора постепенно сойдут на нет. Также инсайдер считает, что арест не вызовет масштабных протестов в Хабаровском крае.
«Народную поддержку Фургал уже успел растерять. Народ устал показывать [федеральной власти] фигу — это ни к чему не привело», — объяснил он.
Помощник пресс-секретаря Жириновского Александр Дюпин заявил, что не располагает сведениями о том, что глава партии знал о предстоящем аресте.
«Эти события стали неожиданностью», — подчеркнул он.
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, задержание объяснили декриминализацией Дальнего Востока. После этого Владимир Жириновский заявил, из партии губернатора исключать не будут. Он добавил, что фракция ЛДПР может покинуть зал заседания Госдумы и отозвать губернатораСмоленской области в знак протеста после задержания Фургала.
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Политика , Видео , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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