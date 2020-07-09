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«Жириновскому показывали часть материалов за несколько недель до ареста, чтобы продемонстрировать, что дело не политическое и основания для его возбуждения действительно есть», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что тогда Жириновский согласился с резонностью возбуждения уголовного дела.

Резкое выступление Жириновского в поддержку Фургала инсайдер объяснил тем, что губернатор имеет большое влияние в партии.

«Естественно, сейчас нельзя отрекаться от Фургала, это негативно скажется на рейтинге партии», — объяснил собеседник агентства.

Он предположил, что усилия руководства ЛДПР по поддержке арестованного губернатора постепенно сойдут на нет. Также инсайдер считает, что арест не вызовет масштабных протестов в Хабаровском крае.

«Народную поддержку Фургал уже успел растерять. Народ устал показывать [федеральной власти] фигу — это ни к чему не привело», — объяснил он.

Помощник пресс-секретаря Жириновского Александр Дюпин заявил, что не располагает сведениями о том, что глава партии знал о предстоящем аресте.

«Эти события стали неожиданностью», — подчеркнул он.