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В Кремле прокомментировали задержание Фургала 

Алиса Селезнёва 10 минут назад
Кремль высказался о задержании Фургала
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно делать выводы о связи хабаровского губернатора Сергея Фургала с криминальными группировками, так как данный вопрос может решить только суд. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», Фургал был задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, в 2004-2005 годах убивших и покушавшихся на убийство ряда бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края.
Только суд может сделать выводы о связи Фургала с криминальным миром, подчеркнул представитель Кремля.
«Только суд, и предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно», — пояснил Дмитрий Песков, подчеркнув, что нельзя игнорировать сведения, указывающие на причастность к убийству или его организации.
Он также отметил, что решение об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.
«Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия… мы вас об этом проинформируем», — пояснил Песков.
ЛДПР может пойти на беспрецедентный шаг из-за Фургала
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что партийная фракция в Госдуме в полном составе может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала, который является членом партии.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Госдума , ЛДПР
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