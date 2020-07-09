Кремль высказался о задержании Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно делать выводы о связи хабаровского губернатора Сергея Фургала с криминальными группировками, так как данный вопрос может решить только суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», Фургал был задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, в 2004-2005 годах убивших и покушавшихся на убийство ряда бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края.

Только суд может сделать выводы о связи Фургала с криминальным миром, подчеркнул представитель Кремля.

«Только суд, и предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно», — пояснил Дмитрий Песков, подчеркнув, что нельзя игнорировать сведения, указывающие на причастность к убийству или его организации.

Он также отметил, что решение об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

«Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия… мы вас об этом проинформируем», — пояснил Песков.