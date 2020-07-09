Кремль высказался о задержании Фургала

По его словам, президент России Владимир Путин знал о задержании.

«Спецслужбы докладывают президенту в установленном порядке информацию о деле хабаровского губернатора», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что делать выводы о принадлежности Фургала к криминальным группировкам может только суд.

Фургала задержали в четверг утром. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Мотивом следствие считает разногласия в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

50-летний Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года, на выборах его кандидатуру поддержали почти 70 процентов избирателей.