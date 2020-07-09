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Кремль прокомментировал задержание губернатора Фургала 

Lenta.ru 32 минуты назад
Кремль высказался о задержании Фургала
Фото: ТАСС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задеражение губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств в 2004–2005 годах. Его цитирует РИА Новости в четверг, 9 июля.
По его словам, президент России Владимир Путин знал о задержании.
«Спецслужбы докладывают президенту в установленном порядке информацию о деле хабаровского губернатора», — сообщил Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что делать выводы о принадлежности Фургала к криминальным группировкам может только суд.
Фургала задержали в четверг утром. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Мотивом следствие считает разногласия в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
50-летний Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года, на выборах его кандидатуру поддержали почти 70 процентов избирателей.
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Комментарии 8
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , Владимир Путин , РИА Новости , Хабаровский Край
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