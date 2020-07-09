Путин оценил уровень демократичности голосования по Конституции 

Глава государства отметил, что работа на технологическом и эпидемиологическом уровне при голосовании по поправкам также была идеальной.

Ранее, комментируя итоги плебисцит, Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы оправдать доверие граждан, которые проголосовали за поправки. Российский лидер также отметил, что понимает позицию людей, которые проголосовали против.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в основной закон, принятый в 1993 году, Владимир Путин заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию.