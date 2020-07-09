Дело Фургала: «Полной неожиданностью назвать сложно»

Губернатора задержали по подозрению в организации двух убийств и одного покушения на убийство в середине 2000-х годов

Следственный комитет уточняет, что дело в отношении Фургала касается событий середины 2000-х годов и является эпизодом расследования серии тяжких преступлений ОПГ, совершенных против бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области . Как утверждают источники РБК, Фургала подозревают в убийстве своего делового партнера Олега Булатова и другого бизнесмена, Евгения Зори, а также в причастности еще к ряду убийств.

«Показания на своего приятеля дал деловой партнер главы Хабаровского края, бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, который заключил досудебное соглашение и рассказал о роли Фургала в убийствах», — сказал собеседник.

Также, по словам источника издания, Фургала проверяют на причастность к убийствам Александра Адамова и Романа Сандалова.

Как говорит источник РИА Новости, Фургала подозревают в заказе на убийство конкурента.

«Дело всплыло в связи с тем, что на посту губернатора он, предположительно, начал принимать решения в пользу аффилированных компаний, что вызвало недовольство бизнесменов, которые были ущемлены в правах. В связи с этим появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства Зори в начале 2000-х», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, «преступников, которые признались в том числе и в этих убийствах по заказу», «взяли» в прошлом году.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Фургал может стать фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества. В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в Twitter, что Фургал находился на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом.

Ожидается, что около полудня Фургала доставят в Москву. Кроме него задержаны еще четыре человека. Кто они, пока не уточняется. По версии следствия, они также были активными участниками преступной группы. Всем предъявлены обвинения.

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край осенью 2018 года. Во втором туре выборов он одолел губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта , набрав почти 70% голосов. По данным источника РБК, Фургала могут уже в четверг отправить в отставку из-за утраты доверия президента.

«Фургал — все», — с таким заголовком заметку о задержании губернатора опубликовало местное СМИ «Восток медиа». Но пока реакция в регионе довольно спокойная, рассказывает главный редактор информагентства «Амурмедиа» Андрей Швецов

— На текущий момент известно, что губернатор Хабаровского края задержан и его направили в Москву под конвоем. Этот ролик с задержанием везде распространяется, жители Хабаровского края смотрят, им интересно, что будет происходить дальше, потому что все-таки это губернатор.

— Преимущественно какие оценки под этим видео, что люди пишут, как комментируют?

— Сложно сказать. Если оно в Instagram губернатора, то много поддерживающих слов, в другой части социальных сетей людям интересно, но особо большой реакции, ажиотажа нет.

При этом петиция, созданная в поддержку политика, к 10:26 мск собрала более 20 тысяч подписей.

До того как стать политиком, Фургал в середине 2000-х руководил в Хабаровском крае компаниями по сбору лома черных металлов и торговле пиломатериалами. Что касается задержания губернатора, «полной неожиданностью назвать сложно», говорит политолог из Владивостока Павел Наливайко

«Уголовное дело по данным эпизодам возбудили еще осенью прошлого года, когда арестовали бизнес-партнера Сергея Фургала Николая Мистрюкова, его точно так же этапировали в Москву, где он находится в СИЗО «Лефортово» и по сегодняшний день. Арест Фургала — это как раз продолжение этого дела. Мистрюкова так же обвинили в убийствах, поэтому здесь фабула одна и та же, и я думаю, что сейчас можем только смотреть на последующие детали резонансного дела. Для Дальнего Востока это, конечно, не первый прецедент, вспомним хотя бы уголовные дела против губернатора Сахалинской области, против мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Поэтому в целом дальневосточники уже не удивляются подобным эпизодам. Сейчас коллеги из силовых структур рассказывают, что после того, как Москва включилась в анализ тех дел 2004-2005 годов, обнаружили многие нестыковки, на которые закрыли глаза, видимо, специально, и когда ФСБ и Следственный комитет берутся за такие дела, они беспристрастно их расследуют, и, конечно же, вскрываются новые детали».

Николай Мистрюков — бывший депутат Хабаровского Заксобрания, бизнесмен, был арестован Басманным судом Москвы в ноябре прошлого года по подозрению в убийстве. Мистрюков и жена Фургала — учредители одной компании.

«Естественно, юридическую базу под задержание любого российского чиновника найти достаточно легко. Ну, если не любого, то 90%. Почему именно сейчас? Потому что прошел плебисцит: если во время подготовки к плебисциту власть боялась нервировать губернаторский корпус, то сейчас эта причина отпала. А почему именно Фургал? Здесь по совокупности, если брать федеральную составляющую, мы все помним, как Фургал стал губернатором, вопреки воле федерального центра, пусть и не по своей воле, по стечению обстоятельств, но здесь, что называется, попал. Плюс к нему были претензии у местных силовиков, но у местных силовиков практически к любому губернатору есть претензии и есть на него материал. А вот Москва дает или не дает санкцию на использование этого материала, на то, чтобы он уже был конвертирован в полноценное уголовное дело. Кстати, даже юридически это дело стартовало задолго до плебисцита, уже появлялась информация в СМИ. Будет ли кто-то следующий сейчас, будет ли продолжение этой истории? Где-то чуть меньше месяца назад, на выходе из коронавирусных ограничений, циркулировали слухи о том, что федеральный центр активно на местах собирает информацию, кто из губернаторов как вел себя во время этого коронавирусного кризиса, потому что, с одной стороны, в апреле федеральный центр сам, по своей воле самоустранился и губернаторам дал все полномочия, а с другой стороны, он очень сильно боится, что губернаторы почувствуют на языке этот привкус вольницы, абсолютному большинству из которых он не знаком, потому что они ни 1990-е, ни первую половину 2000-х не застали. И тогда в Москве думали, что с этим делать, как показать им свое место. Видимо, решили пойти по жесткому варианту, поэтому сейчас основная интрига, а будет ли кто-то следующий, если да, то кто».

Вместе с этим представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов говорит, что популярность когда-то избранного с 70-процентным показателем Фургала стала падать. Экономическая ситуация в регионе ухудшилась, и местные жители винят в том числе губернатора:

«Настроения, экономика не очень хорошие, и мы понимаем, что идет активное расшатывание этой ситуации в отдельно взятом Хабаровском крае. Просто совпало. Многие, кто был в теме, ожидали это гораздо раньше. Экономика реально рушилась. Она и до ковида была не очень хороша, а ковид просто угробил ее окончательно, и никакие лжепобедные высказывания губернатора в СМИ, по телевизору, в соцсетях уже никак не соотносились с реальным положением дел, люди устали, никому и ничему не верили. Его рейтинг реально упал ниже 50%. У него были товарищи, яростные сторонники, не отдающие себе отчета в реальном положении дел, но их количество резко стало снижаться, потому что экономика гораздо хуже, чем в большинстве других регионов».

— Компромат есть на каждого, а когда готовилось голосование по поправкам, не стоило, наверное, беспокоить, бередить политическую поляну. А сейчас голосование состоялось, надо приводить дела в порядок, тем более что и следственные органы застоялись, вот они и шерстят по всем фронтам. Компромат есть на каждого, а кнопочку, когда его приводить в действие, нажимают в зависимости от политической ситуации. Вот политическая ситуация потребовала нажать ее сейчас в отношении Фургала.

— Но еще раз обращу ваше внимание, что речь идет о событиях середины 2000-х годов. Что мешало, например, остановить Фургала на подходах к губернаторскому посту два года назад?

— На подходе к губернаторскому посту не было еще тех внутриэлитных конфликтов, которые образовались после его избрания во власть, с влиятельными структурами, связанными с Москвой. Это первое. Второе: никто не верил в то, что он победит, чего же его было останавливать. Считается, что если начать так вызывающе действовать, то это добавит голосов. Поэтому тогда и не стали действовать. А сейчас по совокупности причин задействовали то, что накопилось.

— Перспективы Хабаровского края каковы?

— Там будут новые демократические выборы в следующем году, туда назначат нового человека исполняющим обязанности, за год он себя зарекомендует и уверенно победит в результате открытого и свободного волеизъявления.

В хабаровском крайизбиркоме уже ответили на вопрос РИА Новости, когда могут пройти следующие выборы губернатора, если Фургал будет отстранен: это будет только осенью будущего года.