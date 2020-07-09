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Дмитрий Медведев рассказал о своем последнем походе на концерт 

Газета.Ru и ещё 3 32 минуты назад
Медведев рассказал о своем последнем походе на концерт
Фото: РИА Новости
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о последнем концерте, на котором побывал.
В новом интервью он признался, что не следил за отменой концертов во время пандемии, потому что ему было "не до этого".
"В последний раз я был на концерте Ричи Блэкмора в Петербурге. Давно уже было", — цитирует Медведева сайт kp.ru.
Медведев счел нужным подчеркнуть, что "всегда слушал разную музыку — и классику, и рок-музыку". Ранее Дмитрий Медведев не раз признавался в любви к творчеству группы Блэкмора Deep Purple.
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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ
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