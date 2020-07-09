Медведев призвал Украину смириться с потерей Крыма 

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.

По словам Медведева, после проведения референдума и воссоединения Крыма с Россией, двусторонние отношения с Украиной, естественно, изменились.

«Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совета безопасности также не согласился с утверждением, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией.

«Мы ни с кем не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо», — пояснил он.

Говоря о Грузии, Дмитрий Медведев напомнил, что она «совершила акт агрессии» в отношении своих в тот момент еще автономных частей — Южной Осетии и Абхазии, где были российские миротворцы.

«Нам пришлось в это вмешаться. Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит бог, все это устроили. Это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода», — заявил Медведев.

Напомним, что в 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война», Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.