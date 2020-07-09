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Медведев призвал Украину смириться с потерей Крыма 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Медведев призвал Украину смириться с потерей Крыма
Фото: ТАСС
Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины, однако украинцам стоит смириться с теми реалиями, которые существуют после проведения референдума в Крыму. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью «Комсомольской правде».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
По словам Медведева, после проведения референдума и воссоединения Крыма с Россией, двусторонние отношения с Украиной, естественно, изменились.
«Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны», — подчеркнул Медведев.
Зампред Совета безопасности также не согласился с утверждением, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией.
«Мы ни с кем не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо», — пояснил он.
Говоря о Грузии, Дмитрий Медведев напомнил, что она «совершила акт агрессии» в отношении своих в тот момент еще автономных частей — Южной Осетии и Абхазии, где были российские миротворцы.
«Нам пришлось в это вмешаться. Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит бог, все это устроили. Это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода», — заявил Медведев.
Напомним, что в 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война», Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.
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Комментарии 4
Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда , Республика Крым
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