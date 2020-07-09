Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поделился лайфхаком для желающих стать президентом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 45 минут назад
Медведев дал совет, как стать президентом
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом: самое главное — это работать по-серьезному, ответственно относиться к своим обязанностям, быть работоспособным и иметь силу воли.
«В любой должности, а тем более в должности президента самое главное — это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак», — сказал Медведев в интервью издательскому дому «Комсомольская правда».
Он также вспомнил одну из своих пресс-конференций, когда отвечал на вопросы популярных блогеров. На вопрос, кто является его любимым журналистом, он ответил: «Те, кто тогда в студии присутствовали, тоже в известной степени журналисты». Но, по его словам, любимчиков у него нет.
«Как человек, довольно долгое время занимающий государственные посты, я всегда стараюсь смотреть разную палитру мнений. Будь то журналистские мнения или мнения в социальной сети. Тем более что сегодня граница между журналистом и блогером эфемерна. Популярность отдельных блогеров превосходит существенно популярность классических журналистов. У меня нет каких-то любимчиков. Специально я ни за кем не слежу, да и времени у меня на это нет», — добавил Медведев.
Напомним, в июне Медведев предупредил о риске появления «большого брата» из-за цифровизации.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кадыров счел убийство чеченца в Австрии работой иностранных спецслужб Кадыров счел убийство чеченца в Австрии работой иностранных спецслужб В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» России с талибами Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» России с талибами
Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
NI: С-75 похоронила «супербомбардировщик» США
NI: С-75 похоронила «супербомбардировщик» США
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Долинский: Миронов никогда не любил Егорову
Долинский: Миронов никогда не любил Егорову
Видео
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение