Медведев: в США непростая внутренняя ситуация 

В интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" он отметил, что сейчас в Америке, которая привыкла ощущать себя великой нацией, прямо или косвенно принимающей решения в отношении целых государств, в том числе своих сателлитов и союзников, действительно "весьма непростая внутренняя ситуация". "Им можно просто посочувствовать", — сказал Медведев.

"Надеюсь, что Соединенные Штаты смогут с этим справиться. Хотя пока у них это получается не очень хорошо. Говорю об этом абсолютно без злорадства", — подчеркнул зампред СБ РФ, отметив, что эта ситуация "отражается на всех". "Если есть проблемы в американской экономике, это не дает развиваться мировой экономике", — пояснил Медведев.

Он обратил внимание, например, что "пока американцам не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, количество заболевших растет". "И это очень плохо, потому что в конечном счете это общую ситуацию на планете делает гораздо менее предсказуемой", — подчеркнул зампред российского Совбеза.

Что касается антирасистских выступлений, то, по словам Медведева, "расизм является большой проблемой для Соединенных Штатов", а борьба за расовые права — совершенно нормальное явление.

"С другой стороны, мы понимаем, во что очень часто превращаются такие выступления. Людям уже абсолютно все равно, какова была причина, они просто возбуждены, особенно в связи с карантином, и начинают громить все, что попадается под руку", — сказал зампред СБ РФ, добавив, что "это уже создает совершенно иной криминальный фон и огромное количество проблем".

Ситуация в США

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 131 тыс. человек.

В последнее время в США также вышли на первый план расовые проблемы — в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Смерть Флойда спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране.