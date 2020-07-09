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Два дня на одну республику: Михаил Мишустин посетит Татарию 

ИА Regnum 1 час назад
Два дня на одну республику: Мишустин посетит Татарию
Фото: РИА Новости
Первая рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина в Татарию запланирована на 9 и 10 июля 2020 года. Председатель правительства посетит Иннополис и особую экономическую зону «Алабуга», а также проведет встречу с главой республики Рустамом Миннихановым и совещание по поводу строительства автодороги Европа — Западный Китай, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Председатель Правительства 9 июля посетит технопарк имени А. С. Попова и примет участие в дискуссии, на которой обсудят развитие государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, продвижение российских программных разработок за рубежом, развитие отечественных решений по кибербезопасности. На встрече будут участвовать вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава РТ Рустам Минниханов, руководители ведомств и представители IT-индустрии.
В этот же день Михаил Мишустин осмотрит строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова.
В пятницу, 10 июля, глава правительства РФ посетит особую экономическую зону «Алабуга» и проведёт совещание по поводу строительства автодороги Европа — Западный Китай. Позже председатель правительства осмотрит завод по производству углеродного волокна ООО «Алабуга — Волокно».
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Политика , Максут Шадаев , Марат Хуснуллин , Рустам Минниханов , Алексей Оверчук , Игорь Комаров , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мишустин , Валерий Фальков , Михаил Мурашко , Правительство РФ , Республика Татарстан
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