Два дня на одну республику: Мишустин посетит Татарию

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В этот же день Михаил Мишустин осмотрит строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова.

В пятницу, 10 июля, глава правительства РФ посетит особую экономическую зону «Алабуга» и проведёт совещание по поводу строительства автодороги Европа — Западный Китай. Позже председатель правительства осмотрит завод по производству углеродного волокна ООО «Алабуга — Волокно».