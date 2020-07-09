В ЛДПР ответили на задержание главы Хабаровского края 

«Исключать Сергея Фургала не планируется. В случае отстранения [Фургала от должности], выборы пройдут в единый день голосования осенью 2021 года», — цитирует ТАСС Синяговского.

Губернатор является членом ЛДПР, однако, по заверению открытых источников, его членство приостановлено. Совсем убрать главу региона из ЛДПР может только руководство партии. Распоряжения об этом пока не поступало. Сергей Фургал занимает должность губернатора Хабаровского края с сентября 2018 года.

Против Фургала возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что губернатор Хабаровского края причастен к убийствам бизнесменов и покушениям на убийства в 2004—2005 годах. Видео задержания главы региона появилось 9 июля.