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В ЛДПР ответили на задержание главы Хабаровского края 

Ura.Ru 48 минут назад
В ЛДПР ответили на задержание главы Хабаровского края
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Региональное отделение ЛДПР высказалось по поводу задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщил член координационного совета местного отделения партии Захар Синяговский, пока главу региона не исключат из ЛДПР.
«Исключать Сергея Фургала не планируется. В случае отстранения [Фургала от должности], выборы пройдут в единый день голосования осенью 2021 года», — цитирует ТАСС Синяговского.
Губернатор является членом ЛДПР, однако, по заверению открытых источников, его членство приостановлено. Совсем убрать главу региона из ЛДПР может только руководство партии. Распоряжения об этом пока не поступало. Сергей Фургал занимает должность губернатора Хабаровского края с сентября 2018 года.
Против Фургала возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что губернатор Хабаровского края причастен к убийствам бизнесменов и покушениям на убийства в 2004—2005 годах. Видео задержания главы региона появилось 9 июля.
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Политика , Сергей Фургал , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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